Marino: “Meritiamo la parte sinistra della classifica, troppi punti non raccolti per sfortuna”

Pierpaolo Marino, direttore tecnico dell’Udinese, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport a pochi attimi dal match contro il Torino: “Ci sono sette partite da qui a Natale che vorremmo usare per scalare la parte sinistra della classifica e andare dove meritiamo di essere anche per i punti che non abbiamo raccolto per sfortuna in questa prima parte di campionato”.

Qual è il segreto dell’Udinese?

“Abbiamo un tecnico con cui si può lavorare e dialogare e una società che milita in Serie A da 25 anni, anche se il nostro è un club che piace definire come medio grande. Siamo contenti per i complimenti di Juric e li giriamo a lui che sta facendo cose egregie. Mi piace il suo modo di lavorare, mi intriga molto “