Marino: “Le partite contro il Napoli sono sempre il mio derby del cuore”

Pier Paolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino in cui si è soffermato sulla partita di questa sera tra i friulani e il Napoli. Di seguito un estratto delle sue parole.

Su Udinese-Napoli

“Le partite con il Napoli sono sempre il mio derby del cuore. Perché ogni volta ricordo le domeniche al San Paolo con mio padre a vedere gli azzurri, Sivori, Altafini, Montefusco. Non riesco mai a vivere questa partita con il Napoli come se fosse una partita normale”.

Sulla squadra azzurra

“Spalletti ha una squadra che è molto forte, fatta di giocatori che stanno assieme da anni. E questo è un vantaggio. E guidati da un allenatore che non lascia nulla al caso. Peraltro in una stagione dove per vincere il campionato ci vorranno meno punti del passato”.

Foto: Sito Udinese