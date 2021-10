Marino: “La squadra sta bene, torneremo a fare risultato. Deulofeu? Un leader”

Pier Parolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni di DAZN per fare il punto della situazione in casa bianconera in vista della sfida contro la Sampdoria. Di seguito le sue parole:

“Io la squadra l’ho vista molto bene, aldilà del Napoli abbiamo giocato bene e sia con la Roma che con la Fiorentina non posso che parlare bene della prestazione, di conseguenza se continueremo ancora in questo modo sicuramente torneremo a fare risultato. Siamo sempre in continuo contatto con l’allenatore e con il suo staff, c’è perfetta unità di intenti e le prestazioni della squadra non sono in discussione, lo sono solamente gli ultimi risultati ma sappiamo che l’atteggiamento è quello delle prime tre di campionato. Deulofeu? Questa squadra ha 3 o 4 leader in campo e lui è uno di questi. Dall’inizio del campionato è stato uno dei giocatori trascinanti insieme a Pereyra e capitan Nuytinck. Oggi mi aspetto di vedere grande aggressività e agonismo, la partita potrebbe ancora essere decisa dagli episodi ma speriamo che stavolta sorridano a noi”.

Foto: Twitter Udinese