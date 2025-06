Marino: “La Salernitana con me non ha mai sbagliato due volte di fila. La Samp era retrocessa, poi…”

21/06/2025 | 14:19:36

Pasquale Marino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita playout contro la Sampdoria: “Dobbiamo riscattare la prestazione dell’andata. Siamo consapevoli che la posta in palio è altissima. Fuori casa purtroppo il rendimento non è stato all’altezza, dobbiamo ripetere le partite fatte in casa nell’ultimo mese. Questa squadra con me non ha mai sbagliato due gare di fila. Sulla Samp: “Loro sono arrivati meglio alla partita dal punto di vista psicologico. Era una squadra retrocessa che ha trovato la spinta anche grazie al pubblico. Ora dovremo essere più determinati con un pubblico che invece dovrà essere carico e caldo”.

Foto: Instagram Salernitana