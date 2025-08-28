Marino: “Juric ha capito la mentalità bergamasca. Mercato? Pensiamo al campo”

28/08/2025 | 20:39:01

Il dg dell’Atalanta Umberto Marino ha commentato i sorteggi di Champions League che hanno visto anche la Dea protagonista a Montecarlo: “Mister Juric vive come tutti noi con emozione e passione questa avventura in Champions, ha capito subito la mentalità bergamasca con la cultura del lavoro al primo posto, integrandosi molto bene nell’ambiente. Darà il massimo per questa importante manifestazione, anche oggi abbiamo vissuto un’atmosfera fantastica. Pensiamo al campo, il campionato è già iniziato e da metà settembre arriva la Champions. Il mercato ha la sua strada ma finirà presto, il 1° settembre è già alle porte e noi pensiamo alla partita contro il Parma che è la cosa più importante”.

FOTO: Instagram Atalanta