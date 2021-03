Marino: “Interesse della Roma per Musso? Al momento non c’è nulla di concreto”

“L’interesse della Roma per Musso? Non c’è niente di concreto al momento. Monchi? Pensavo che avrebbe potuto insegnarci qualcosa, invece è naufragato insieme al club e non ci ha lasciato niente di memorabile. La Roma? Fonseca sta facendo un ottimo lavoro e penso che debba restare. Con un innesto per reparto può lottare per lo scudetto“. Queste le parole di Pierpaolo Marino, direttore sportivo dell’Udinese, nel corso della trasmissione “Il tribunale delle romane” andata in onda su ReteOro.

