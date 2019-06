Marino: “Ho due anni per riportare il Palermo dove merita”

Il neo tecnico del Palermo, Pasquale Marino, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport: “Il campionato lo vinciamo con l’iscrizione; poi ho due anni per costruire una squadra competitiva e per riportarla nella posizione che merita. Mercato? Dobbiamo cambiare tantissimo. Qualcuno forse pensava di liberarsi a parametro zero, adesso non si può più bluffare. Nessuno è incedibile in questa categoria. Chi viene a Palermo sa che non ci sono più ingaggi da serie A. La società non se li può permettere e quindi dobbiamo adattarci”.

