Marino: E’ storico essere qua. Quello di Dortmund è un ambiente che fa esaltare le squadre”

30/01/2026 | 13:04:25

Il direttore generale dell’Atalanta, Umberto Marino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando il sorteggio dei playoff di Champions che vedranno i bergamaschi contro il Borussia Dortmund. Queste le sue parole:

“La passione che emerge da queste due realtà è fondamentale, è un po’ la sigla di questi due club. E’ storico essere qua, basta vedere chi sono le prime 8 e chi sono le escluse, tutto ciò dà valore alle prestazioni dell’Atalanta perché per essere al pari di Inter o Real Madrid significa che abbiamo fatto qualcosa di importante. Se ci saranno novità in queste ore di mercato? La fotografia che emerge è che l’Atalanta ha creato una rosa competitiva e a gennaio si è ulteriormente rafforzata con un’operazione importantissima come Raspadori. La priorità della proprietà è quella di mantenere alto il livello. Come arriviamo alla partita? Quello di Dortmund è un ambiente che fa esaltare le squadre, noi cercheremo di fare bene come capita spesso su certi palcoscenici. Il Dortmund ha esperienza e valore europeo, noi ci metteremo qualità e passione, per battere certe squadre serve dare il 120%”.

Foto: X Atalanta