Marino è certo: “Rispetto Handanovic, ma Musso può ricalcare le sue orme. Su De Paul…”

Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Sportitalia di Musso e De Paul: “Musso e De Paul saranno protagonisti in uscita? Con noi non si è fatto vivo nessuno, però se hanno messo gli occhi addosso fanno bene. Musso credo sia un portiere che per maturità, doti tecniche, per professionalità ha un futuro tra i primi cinque del mondo. Di questo ne sono sicuro, non posso sbagliarmi dopo averlo avuto quasi un anno. De Paul non devo spiegare io chi sia, però non devo fare mercato perché non ne vedo uno attivo. Ho grande rispetto per Handanovic ma credo che Musso possa ricalcarne le orme”.