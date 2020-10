Marino: “E’ bello ritrovare Ilicic, è un valore aggiunto. Qui ci sono 23-24 titolari”

Il dg dell’Atalanta, Umberto Marino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Napoli. Queste le sue parole: “Ilicic adesso è felice, ha ritrovato la condizione psicofisica. E’ un valore aggiunto in campo e fuori, è bello ritrovarlo. all’Atalanta non ci sono titolari, ci sono 23-24 titolari dello stesso livello. Vincere? E’ una domanda perniciosa che può portare effetti collaterali. Dobbiamo consolidarci perché la competizione è altissima. Dobbiamo prendere calciatori funzionali per restare a certi livelli. Sposo la filosofia della famiglia Percassi. Loro mi hanno insegnato a rimanere coi piedi per terra, a mantenere un profilo sempre molto terreno e guardare quello che è il passato dell’Atalanta. Poi possiamo guardare il presente senza precluderci il futuro.”

Foto: twitter Atalanta