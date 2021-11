Marino: “Dobbiamo mantenere la nostra continuità nei risultati. Zapata è un leader silenzioso”

Umberto Marino, dg dell’Atalanta, ha parlato a DAZN prima della sfida con la Juventus: “La classifica ci racconta che ci sono tante squadre che possono ambire ai primi quattro posti. Il campionato è ancora lungo, sarà un anno particolare perché ci sarà un calendario sfasato rispetto al girone d’andata. Torino è una tappa importante in un tour che però terminerà a maggio. Dobbiamo mantenere la nostra continuità nei risultati e dobbiamo mantenere la nostra filosofia. Andiamo in campo sempre per vincere, la Juve è una squadra molto forte, ha un grande allenatore, ha tutto. Da qui alla fine saranno protagonisti”. Su Zapata: “È un leader silenzioso, è un grandissimo lavoratore, lo fa con serietà. Lo senti poco parlare, ma quando parla coi compagni loro lo ascoltano. Sta acquisendo un ruolo importante nel campionato italiano. È un giocatore importante per questa squadra”.

FOTO: Twitter Atalanta