Marino: “De Paul? Se andrà via lo farà l’estate prossima. I Pozzo non vendono top player a gennaio”

Pierpaolo Marino, responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita con la Juventus. Queste le sue parole. “L’entusiasmo non deve mai mancare anche se c’è un po’ di rabbia per il risultato con il Benevento. De Paul? I Pozzo non muovono mai i top player a gennaio, se andrà via lo farà l’estate prossima. I movimenti principali si faranno dopo queste prime sei partite, rimarremo alla finestra fino all’ultima settimana di mercato tranne i calciatori in esubero“.

Foto: Twitter Udinese