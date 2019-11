Marino: “De Paul-Inter? Non possiamo trattenere giocatori davanti a offerte importanti”

Rodrigo De Paul è un vecchio pallino dell’Inter, come vi avevamo raccontato in tempi non sospetti. Oggi il direttore sportivo dell’Udinese, Pierpaolo Marino, ha parlato della situazione dell’argentino ai microfoni di ‘Tutti Convocati’ su Radio 24: “Non penso a cose strabilianti per il mercato invernale. De Paul all’Inter? A gennaio avremmo delle difficoltà, ma l’Udinese è una società che non può trattenere giocatori davanti ad offerte di club importanti”.

Foto: Twitter ufficiale Udinese