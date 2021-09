Marino: “Ancora non conosciamo i nostri limiti. Abbiamo perso De Paul, ma ritrovato Deulofeu”

Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato così a pochi minuti dalla gara contro il Napoli ai microfoni di SkySport:

“Questa sera il pronostico dice che siamo sfavoriti, però siamo una squadra che non conosce ancora i suoi limiti. C’è una grande determinazione e in settimana ho visto i ragazzi allenarsi a ritmi molto alti. Speriamo di non deludere nessuno.

E’ vero che abbiamo perso un grande giocatore come De Paul, ma abbiamo ritrovato Deulofeu, l’anno scorso praticamente non l’avevamo mai avuto.

Spalletti a Napoli? De Laurentiis si è ricordato del mio consiglio dato dodici anni fa. Dopo Reja parlammo con lui ma preferì lo Zenit”.

