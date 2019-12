Marino: “Affrontare l’Atalanta sarà difficile per tutti, approcciamo gli ottavi con umiltà”

Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky pochi minuti prima dell’inizio del sorteggio degli ottavi di Champions: “Affrontare l’Atalanta sarà difficile per tutti, approcciamo gli ottavi con umiltà. Mi piace ripetere le parole di Gasperini, quando dice che con le manifestazioni europee la squadra è cresciuta sia in campo che fuori. Anche alla società è utile vivere certi ambienti, ora siamo più maturi in campionato”.

Possibili avversarie

“Quello che prendi prendi, sono sei squadre con blasone e valore tecnico altissimo. Liverpool? Almeno conosciamo già l’albergo (l’Atalanta giocò in Europa League contro l’Everton)”.

Foto: Twitter Atalanta