Marino: “Adesso ci godiamo il momento. Muriel? Un incidente domestico, domani si allena”

Il dg dell’Atalanta, Marino, ha presentato la sfida contro il Brescia nel pre partita ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni: “I tanti complimenti sono simbolo della crescita di questo gruppo, adesso ci godiamo il momento. Purtroppo nel calcio non si vince ai punti ma la prestazione con la Juventus è frutto della nostra crescita. Il Psg? Leggevo la loro formazione tipo, è una squadra di grande talento, dovremo essere molto bravi e organizzati per superarli. La squadra sta acquisendo grande consapevolezza. Muriel? Un incidente domestico, è scivolato in casa, ma sta bene. Precauzionalmente è rimasto a riposo”.

Foto: profilo twitter Atalanta