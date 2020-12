Marino: “Abbiamo dimostrato carattere e qualità. Nuytinck tornerà nel 2021”

Dopo la vittoria per 3-2 in quel di Torino, il direttore dell’area tecnica dell’Udinese Pierpaolo Marino ha parlato così ai microfoni di Udinese Tv:

“Questa è una grande impresa perché oggi abbiamo affrontato un Torino che ha gettato il cuore oltre l’ostacolo, soprattutto nella seconda parte, e in questa occasione la squadra ha dimostrato di avere carattere, qualità e aggressività.

Ora dobbiamo pensare una partita alla volta anche perché giochiamo tra tre giorni ma quello che stiamo vivendo potrebbe essere un punto di svolta perché tutti hanno capito il valore della maglia e se la stanno cucendo addosso. È bello veder crescere la squadra e penso che il meglio debba ancora venire.

Nuytinck? Logicamente il suo infortunio è una notizia triste per noi perché continuiamo a perdere pezzi, probabilmente lo rivedremo il prossimo anno dopo le feste.

Voglio dire comunque che questa squadra è davvero incredibile perché anche Bonifazi ha giocato grazie ad una grande intuizione del mister e ha dimostrato di avere grandi qualità. Un gruppo di così grande qualità riesce poi anche a compattarsi e far fronte alle assenze importanti”.

Foto: twitter ufficiale Udinese