Marine-Tottenham, molto più che una semplice partita di FA Cup

Il Tottenham ha superato il terzo turno vincendo agilmente per 5-0, ma il 10 gennaio del 2021 resterà nella storia del Marine Football Club. La squadra, che gioca in ottava serie, per un giorno ha potuto assaporare da vicino il grande calcio nel loro piccolo stadio di Crosby, circondato da case e con piccole panchine “allungate” da sedie. Sono 7 le categorie di differenza fra le due squadre e per capire quanto il football sia sentito in Inghilterra basterebbe elencare le attività svolte nell’ultima settimana in vista di questa, apparentemente banale, partita. Iniziando dal Liverpool che ha fornito una lista di analisi sul Tottenham, effettuate dai collaboratori di Jurgen Klopp; così come l’Everton che ha permesso al Marine di allenarsi nel proprio centro sportivo, così da evitare di rovinare il terreno dello stadio. Non solo solidarietà tra squadre: si sono fatti avanti più di 10 sponsor solo per questa partita che hanno permesso ai padroni di casa di duplicare l’introito solitamente proveniente dalle sponsorship, ed uno di questi ha addirittura realizzato una divisa speciale con i colori sociali dei Marine, e delle due squadre di Liverpool per omaggiare il loro impegno e la loro solidarietà. La solidarietà, e il senso di comunità che ha spinto i grandi club a correre in aiuto di una società dilettantistica, soprattutto in un periodo di crisi come questo, è la pura essenza di questo sport. Non casualmente infatti, è stata la partita più importante della storia del Marine AFC.

Foto: Indeksonline.net