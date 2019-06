Granovskaia su Sarri: “Lo ringraziamo e ci congratuliamo con lui per essersi assicurato il ruolo più importante in Serie A”

Marina Granovskaia, braccio destro del presidente del Chelsea Roman Abramovich, ha parlato in merito all’addio tra i blues e Maurizio Sarri, tecnico che siederà sulla panchina della Juventus nella prossima stagione. Queste le sue dichiarazioni, pubblicate sul sito ufficiale del club inglese: “Durante i colloqui che hanno seguito la finale di Europa League, Sarri ha comunicato quanto desiderasse tornare nel suo paese, spiegando che le sue ragioni erano significative. Credeva anche che fosse importante essere più vicino alla sua famiglia per il benessere dei suoi genitori anziani. Maurizio lascia il Chelsea con il ringraziamento di tutti noi per il lavoro svolto durante l’ultima stagione nella quale ha vinto l’Europa League, guidandoci verso un’altra finale di coppa e un terzo posto in Premier. Vorremmo congratularci con lui per essersi assicurato il ruolo più importante in Serie A e augurargli il meglio per il futuro”.

Foto: twitter ufficiale Chelsea