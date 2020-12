Marin: “Contento per il mio primo gol e per la squadra. Dobbiamo continuare su questa strada”

Il Cagliari strappa un importante pareggio in casa del Verona, Razvan Marin ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sua rete, la prima in Serie A:

“Sono molto contento per il mio primo gol e per la squadra. Abbiamo fatto una grande partita e dobbiamo continuare su questa strada.

La mia posizione preferita in campo? Mi trovo molto bene a giocare sia a due a centrocampo che da regista davanti alla difesa. Comunque mi metto a disposizione del mister e gioco dove vuole lui”.

Foto: Twitter ufficiale Cagliari