Marin al Cagliari: ci siamo. Dall’indiscrezione olandese alla trattativa in dirittura

Tutto confermato, Marin è pronto a diventare un nuovo calciatore del Cagliari. Come aveva anticipato il De Telegraaf lo scorso 24 agosto, è stato delineato il passaggio del centrocampista 24enne figlio del campione rumeno Petre. Razvan Marin arriva in rossoblu per circa 12 milioni di euro, il calciatore classe 96 arriverà dopo il weekend in Sardegna per le visite. Indiscrezione che arrivava dall’Olanda che è in dirittura d’arrivo.

Foto: Football