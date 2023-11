Maric risponde a Dossena: tra Cagliari e Monza finisce 1-1

Il match tra Cagliari e Monza è stato aperto da un difensore in forma, Dossena, che ha segnato il suo secondo gol consecutivo, replicando l’exploit contro la Juventus prima della sosta. Il Cagliari ha ritrovato il suo tocco iniziale, segnando nei primi 10 minuti di una partita di Serie A per la prima volta dall’aprile 2022. Tuttavia, il Monza ha risposto prontamente, con l’occasione più evidente al 3′, quando Scuffet ha respinto un colpo di testa di D’Ambrosio.

Il pareggio è arrivato al 61′ grazie all’intervento del bosniaco Maric, subentrato da poco. Palladino, agganciando momentaneamente Bologna e Roma a 18 punti, mostra una forma solida. Ranieri, dall’altra parte, guida il Monza a quota 10, con un vantaggio di +2 sulla coppia Verona, attualmente all’ultima posizione in classifica insieme alla Salernitana.

La partita ha evidenziato il dinamismo e la competitività della Serie A, con entrambe le squadre che cercano di affermarsi in un contesto sempre più impegnativo. Il gol di Dossena ha segnato l’inizio di una sfida avvincente, con il Monza che ha dimostrato la sua resistenza e determinazione nel pareggiare le sorti. La lotta in cima e in fondo alla classifica si fa sempre più avvincente, promettendo emozioni e colpi di scena nel prosieguo della stagione.

Foto: Logo Serie A