Maric: “Abbiamo dato continuità. Possiamo salvarci. A Venezia mi sento a casa”

Mirko Maric , calciatore del Venezia, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio in casa dell’Atalanta.

Queste le sue parole: “Per noi era troppo importante dare continuità al risultato ottenuto contro la Lazio. Abbiamo fatto bene, poi comunque in questo campo è normale soffrire. Non abbiamo sfruttato le occasioni per vincere, ma siamo sulla strada giusta. Possiamo salvarci se ci sono delle prestazioni del genere. Qui ho trovato un ambiente bello: sono contentissimo, ho trovato una società sana ed è un bell’ambiente dove giocare. Sono arrivato tre settimane fa ma, come ho detto qualche giorno fa, mi sento a casa”.

Foto: sito Venezia