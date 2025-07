Marianucci: “Sognavo il Napoli fin da bambino. Giocare con De Bruyne non è da tutti”

24/07/2025 | 15:14:49

Luca Marianucci si è presentato in conferenza stampa da nuovo giocatore del Napoli: “Allenarsi con giocatori del calibro di De Bruyne, Rrahmani, Buongiorno, non è da tutti. Subito mi sono inserito bene a livello umano, sono tutte brave persone oltre che grandi calciatori e su questo punto di vista so che andrà benissimo. E’ un sogno che si avvera, fin da bambino speravo di giocare in una delle più forti d’Italia e ci sono riuscito. E’ sempre più difficile emergere per i giocatori italiani? Io penso che sia sempre difficile, che tu sia italiano o che tu venga dall’estero. L’importante è lavorare giorno per giorno per ritagliarsi uno spazio in mezzo a tanti campioni”.

foto: x Napoli