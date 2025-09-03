Marianucci: “Puntiamo a vincere l’Europeo e a qualificarci alle Olimpiadi”

03/09/2025 | 22:41:51

Luca Marianucci, difensore del Napoli, convocato nella Nazionale Italiana Under 21, ha parlato a Viva Azzurro tv delle ambizioni con la maglia degli Azzurrini.

Le sue parole: “Era un obiettivo che mi ero posto da un paio d’anni, vestire l’azzurro è un privilegio. Il mister è una bravissima persona. In questi giorni ci sta trasmettendo la sua idea di calcio. Felice di aver incontrato una leggenda come Buffon. Mi ha fatto una bellissima impressione, l’avevo visto solo in TV o nei videogiochi. Siamo molto carichi. Gli obiettivi sono quelli che ha detto il mister: vincere l’Europeo e le Olimpiadi”.

Foto: Instagram Personale