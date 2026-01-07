Marianucci primo nome del Torino da quasi 20 giorni. E la Cremonese

07/01/2026 | 23:35:27

Luca Marianucci è il primo nome per la difesa del Torino ds quasi 20 giorni, ve lo abbiamo raccontato in esclusiva il 21 dicembre. Da allora la situazione ha avuto diverse evoluzioni: i granata stanno continuando a seguire David Ricardo del Botafogo e nel giro di 24-48 ore dovranno decidere se accettare un diritto di riscatto alto come chiede il Napoli. Per la verità è stato il Toro a non volere il prestito secco, il club azzurro ha accettato ma pretende una cifra tra i 15 e i 20 milioni. I granata non possono traccheggiare troppo perché la Cremonese, in quota da prima di Natale come raccontato, ha accettato il prestito secco fino a giugno, presto arriveremo a una decisione.

Foto: X Napoli