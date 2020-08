Mariano Diaz, l’agente sbotta: “La trattativa col Benfica? Nessuno parla con noi”

L’agente di Mariano Diaz, attaccante del Real Madrid, ha commentato al quotidiano portoghese O Jogo le voci che confermano un accordo tra Real Madrid e Benfica per il trasferimento in Portogallo del dominicano: “Nessuno del Benfica ha ancora parlato né con me né col giocatore. Se vogliono continuare la trattativa, noi dobbiamo esserne a conoscenza. Se c’è un accordo tra i club, mi pare strano che il Benfica non sia venuto da noi per convincerci”.

Foto: Estadio Deportivo