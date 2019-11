Mariano Diaz, l’agente: “Lascerà il Real in prestito. La Roma? Non è una possibilità”

Sono destinate a separarsi le strade di Mariano Diaz e del Real Madrid. L’ attaccante spagnolo naturalizzato dominicano non riesce a trovare spazio alla corte di Zidane e per questo motivo già nel prossimo mese di gennaio 2020 è intenzionato a cambiare aria. La conferma arriva dal suo agente David Aranda Cebrian, intervenuto così ai microfoni di LaRoma24.it: “Mariano Diaz andrà in prestito per due stagioni ma non sappiamo ancora in quale club. Se la Roma è una possibilità? No”.

Foto: estadiodeportivo