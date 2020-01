Mariano Diaz in uscita dal Real, Zidane conferma: “Qui non gioca, è un problema”

Sono destinate a separarsi le strade di Mariano Diaz e del Real Madrid. L’ attaccante spagnolo naturalizzato dominicano non riesce a trovare spazio alla corte di Zidane e per questo motivo già a gennaio è intenzionato a cambiare aria. La conferma arriva dallo stesso Zizou, intervenuto così in conferenza stampa: “Mariano Diaz? Se partirà, non arriverà nessuno per sostituirlo. E’ un giocatore che non ha minutaggio e questo potrebbe essere un problema. Quello che posso dire è che tutti sono qui e si allenano, poi da oggi fino al 31 gennaio possono succedere molte cose. Vedremo”.

Foto: Estadio Deportivo