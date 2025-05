Maresca: “Vogliamo il trofeo. Abbiamo 20 giorni per prepararci per la finale”

08/05/2025 | 23:48:44

Enzo Maresca ha guidato il suo Chelsea alla finale di Conference League. I blues sfideranno il Betis il 28 maggio.

A TNT Sport, le parole del tecnico italiano: “Abbiamo finito la partita con tantissimi giovani, praticamente una seconda squadra. Sono molto contento per i ragazzi e per aver raggiunto la finale”.

Regi Walsh, al debutto da titolare: “Si vede che è un buon giocatore, ha qualità e capisce come muoversi. È molto giovane, deve ancora migliorare tanto, ma ora è importante che continui a studiare e crescere”.

Il tecnico dei Blues ha rimarcato l’importanza di tale esperienza per i giovani: “È fondamentale per loro, per noi e per tutto il gruppo. Ora abbiamo tre partite di Premier League prima della finale e dobbiamo restare concentrati”.

Il Chelsea arriva da cinque vittorie consecutive, un segnale di una mentalità vincente che Maresca vuole consolidare: “Siamo in un buon momento, ma tra meno di 72 ore ci aspetta un’altra partita. Dobbiamo pensare subito alla prossima”. Il prossimo impegno sarà contro il Newcastle, una sfida che Maresca definisce “enorme” per il club: “Abbiamo ancora tre partite e sono tutte importanti”.

Foto: X Chelsea