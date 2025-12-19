Maresca smentisce l’addio al Chelsea: “Accostato anche alla Juve, sono solo speculazioni”

19/12/2025 | 11:09:20

Il tecnico del Chelsea Enzo Maresca ha commentato le voci sul suo possibile addio ai Blues intervenendo in conferenza stampa: “Non mi riguarda perché so che si tratta al 100% di speculazioni e non ho tempo per queste cose. Ho un contratto qui fino al 2029. Il mio obiettivo è solo questo club e sono orgoglioso di essere qui. Una settimana fa in Italia, è successo lo stesso con la Juventus. Non ci ho fatto caso. È importante capire perché ci sia questa notizia, ma sono solo speculazioni. La partita contro il Newcastle è importante e molto difficile”.

Foto: Instagram Chelsea