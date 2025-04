Maresca: “Sancho? Vedremo cosa accadrà in estate. Gli ho parlato”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Chelsea, Enzo Maresca, ha così parlato della possibile permanenza di Jadon Sancho: “Se voglio tenere Sancho? Tutti i giocatori che sono con noi… li amo tutti. Ma in questo momento, è il momento di finire bene e non pensare alla prossima stagione. Cosa succederà in estate, lo vedremo. Sono felice con tutti i giocatori che sono qui”.

Aggiungendo con un tono di scherno ai giornalisti presenti: “Probabilmente avete più notizie di me riguardo a Jadon. Per me, la sua situazione non cambia, è esattamente la stessa. Sicuramente può fare meglio in termini di numeri, non c’è dubbio, ma non riguarda solo Jadon. Abbiamo più giocatori nella stessa situazione. Non ho bisogno di dare un messaggio a Jadon, parlo con lui ogni giorno. Ieri ho avuto una conversazione con lui. Deve continuare a dare il massimo fino alla fine. Questo è ciò che vogliamo da Jadon”.

foto: Instagram Chelsea