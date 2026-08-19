Maresca: “Rodri? Giocatore top, ma non c’era modo di proseguire insieme”

19/08/2026 | 21:00:22

Enzo Maresca ha parlato a Sky Sports dell’addio di Rodri, approdato al Barcellona: “Rodri è un giocatore top. Qualsiasi club o allenatore vorrebbe lavorare con Rodri. Il motivo è semplice: è un giocatore top. Non c’era modo di proseguire insieme ed è normale che il giocatore prenda una decisione diversa, una strada o un percorso differente. È un momento di cambiamento. Rodri, Bernardo Silva, John Stones, Aké. Vedremo cosa succederà in questa”.

foto sito barcellona