Maresca risponde a Tuchel: “Non è corretto. È una questione di salute dei calciatori”

23/05/2025 | 17:15:44

Thomas Tuchel ha annunciato che non libererà i giocatori per il Mondiale per Club. Una notizia che non fa sicuramente piacere al Chelsea di Enzo Maresca. I Blues, che contano cinque giocatori nella squadra inglese, sarà la prima squadra della Premier League a scendere in campo il 16 giugno. Nella squadra sono inclusi cinque giocatori del Chelsea: Noni Madueke, Cole Palmer, Levi Colwill, Trevoh Chalobah e Reece James. Contattato dalla BBC, il tecnico Enzo Maresca ha risposto: “Non è normale, non è corretto. So che la gente parla dei soldi, ma non è una questione di soldi, è una questione di salute dei giocatori. Non credo che la gente ci faccia caso”.

Foto: twitter Chelsea