Maresca: “Partita dura, ma abbiamo meritato la vittoria. I ragazzi sono stati straordinari”

05/07/2025 | 09:39:16

A fine gara, Enzo Maresca ha espresso soddisfazione per il successo del Chelsea, riconoscendo però le difficoltà affrontate: “È stata una partita dura, come ci aspettavamo. Nel primo tempo abbiamo controllato meglio il gioco rispetto alla ripresa. Dopo il loro gol l’inerzia è cambiata, ma siamo riusciti a reagire e alla fine credo che la vittoria sia meritata.” Il tecnico italiano ha voluto sottolineare anche il contributo della squadra: “Complimenti ai ragazzi, sono stati straordinari. In queste partite serve maturità e loro l’hanno dimostrata.” Maresca ha poi rivolto un pensiero a Pedro Neto, compagno di Nazionale di Diogo Jota: “È un momento molto difficile. Ti senti impotente davanti a certe cose. Pedro è più che triste, siamo tutti con lui. Qualunque decisione prenderà, che sia giocare o meno, avrà il nostro pieno sostegno.”

Foto: insta Chelsea