Maresca: “Palmer recuperato totalmente. Tornano anche Estevao e Delap”

24/12/2025 | 11:45:38

Il tecnico del Chelsea Enzo Maresca ha parlato in conferenza stampa del recupero totale di Palmer e del ritorno di Estevao e Delap. Le parole del tecnico dei Blues a due giorni dalla partita contro l’Aston Villa di Premier League. “Penso che Palmer sia pronto per giocare 90 minuti. La progressione per un giocatore è fare 45 minuti, poi un’ora, poi 70 minuti. È tornato Estevao, è disponibile per sabato, così come anche Liam Delap”

Foto: Instagram Chelsea