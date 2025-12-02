Maresca: “Palmer? È disponibile. L’idea è di iniziare a dargli spazio finché non sarà pronto a giocare 90 minuti”

02/12/2025 | 13:30:26

Il tecnico del Chelsea, Enzo Maresca, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match infrasettimanale contro il Leeds. Queste le sue parole:

“Palmer? È disponibile. Nell’ultima partita, Cole era in panchina, ma con dieci giocatori, è stato più complicato per lui rientrare perché deve tornare in piena forma fisica. È disponibile e può iniziare la partita. L’idea è di iniziare a dargli minuti finché non sarà pronto a giocare 90 minuti”.

Foto: Instagram Chelsea