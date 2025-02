Maresca: “Non ho mai detto che l’obiettivo stagionale fosse la Champions”

Il Chelsea affronterà il Brighton nel weekend di Premier League. Enzo Maresca, allenatore dei Blues, è intervenuto in conferenza stampa, facendo il punto sulla situazione degli indisponibili: “Nicolas Jackson, come sapete, starà fuori fino alla pausa per le nazionali, Marc Guiu sarà fuori per un po’, Romeo Lavia è in procinto di tornare con noi, per Benoit Badiashile vale lo stesso. Wesley Fofana ha iniziato a lavorare con noi due giorni fa, gli servono ancora due o tre settimane per tornare. Almeno ha iniziato a lavorare con noi”.

“Non ho detto che il nostro obiettivo è la top four. Il club non l’ha mai detto. Quando ho firmato, l’obiettivo era giocare la Champions League in due anni. Non in un anno. Ecco perché l’ho detto tante volte. Il Nottingham Forest sta andando alla grande, congratulazioni a loro. Vedremo come finiremo. Ora non è il momento. Non sto dicendo di fare qualcosa di diverso oggi rispetto a un mese fa. Cerco di migliorare e vedremo alla fine della stagione”.

Foto: twitter Chelsea