Maresca: “Non abbiamo mai pensato di essere i favoriti contro l’Inter”

Enzo Maresca con alcuni giornalisti è tornato a parlare della finale di Champions League vinta contro l’Inter. Ecco le sue parole: “Sentivo tante voci che ci davano per favoriti. Beh, chi la pensava così non conosce l’Inter di Inzaghi. A noi al City una cosa del genere non è mai passata per la testa. Abbiamo sempre pensato che sarebbe stata una finale complicata, equilibrata. Non per falsa modestia ma per grande rispetto. Quando Pep ha detto che gli italiani sullo 0-0 pensano di essere in vantaggio è stata considerata come una frecciata, ma non è così”.

Foto: enzo Maresca sito Manchester City