Maresca: “Nico Jackson? Il cartellino rosso non ha nulla a che vedere con il suo futuro”

21/06/2025 | 15:30:42

Durante la conferenza stampa dopo la sconfitta per 3-1 contro il Flamengo, il tecnico del Chelsea, Enzo Maresca, ha commentato anche l’espulsione di Nicolas Jackson: “È successo contro il Newcastle e oggi (ieri, ndr). Non sono sicuro al 100% che fosse un rosso, rispetto a quello contro il Newcastle. È un momento un po’ negativo per Nico. Il cartellino rosso non ha nulla a che vedere con il futuro di Nico… sa che in entrambe le partite non ha fatto bene alla squadra”.

Infine: “Nico si è scusato. Contro il Newcastle eravamo sotto solo 1-0 ed era ancora il primo tempo. Oggi eravamo sotto 2-1 ma mancava mezz’ora. C’era tempo per giocare, ma con un uomo in meno è diventato tutto più difficile”,

Foto: Instagram Chelsea