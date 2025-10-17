Maresca: “Mi sbagliavo, Palmer dovrà restare fuori probabilmente per altre sei settimane”

17/10/2025 | 13:30:02

Il tecnico del Chelsea, Enzo Maresca, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Nottingham Forest. Queste le sue parole, riportate dalla BBC, sulle condizioni di Cole Palmer:

“Mi sbagliavo: purtroppo dovrà restare fuori probabilmente per altre sei settimane. Quindi sì, questo è l’aggiornamento. Cerchiamo di proteggere Cole il più possibile; la cosa più importante è che, quando tornerà, sia in piena forma. Lo staff medico non può fare magie. Speriamo che sei settimane siano sufficienti, ma dobbiamo valutare la situazione passo dopo passo. Di sicuro, starà bene.

Sostituire Cole è difficile, perché è un giocatore molto importante per noi, probabilmente uno dei migliori della Premier League. Rimpiazzare un calciatore del suo livello è sempre complicato: non abbiamo un altro come lui, è unico”.

Foto: Instagram Palmer