Maresca: “Mese di novembre fantastico, che non resti un caso isolato”

12/12/2025 | 22:22:00

Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Premier League.

Queste le sue parole: “Il tecnico ha ammesso che le ultime tre partite hanno evidenziato alcuni limiti da correggere: “Contro il Bournemouth abbiamo pareggiato, Leeds è stata una brutta giornata, con l’Atalanta stavamo vincendo ma abbiamo subito un gol in una situazione difensiva discutibile. Sono cose su cui dobbiamo lavorare. Non si può mantenere lo stesso livello per tutta la stagione, ma possiamo imparare dagli errori e prepararci meglio per il futuro. Novembre è stato fantastico e abbiamo fatto le cose giuste. Dicembre non è iniziato come volevamo, ma è solo una settimana di differenza. Nove giorni non cambiano la nostra stagione. Sono tranquillo, alla fine saremo dove dobbiamo essere”.

Foto: X Chelsea