Maresca: “Madueke ha deciso di lasciare il Chelsea. Se lui è felice, lo siamo anche noi”

11/07/2025 | 21:30:42

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Chelsea, Enzo Maresca, ha annunciato l’addio di Noni Madueke in direzione Arsenal: “Se un giocatore vuole andarsene è difficile trattenerlo per l’allenatore e la società. Noni ha deciso di andarsene e se è felice lui, lo siamo anche noi. Credo che verrà annunciato nelle prossime ore”.

Foto: Twitter Madueke