Maresca: “Le difficoltà sono normali, siamo in una fase di transizione. Haaland deluso? Perché non stiamo vincendo”

27/11/2026 | 16:36:06

Enzo Maresca è atteso da un big match nella domenica di Premier League. Il Manchester City farà visita all’Arsenal, attualmente distante sei lunghezze, nel momento più complicato della stagione. Le parole del tecnico italiano in conferenza stampa.

Sulle difficoltà: “Col fatto che abbiamo vinto le prime otto partite consecutivamente, ognuno pensava che qua non ci fosse alcuna fase di transizione, invece lo siamo ed è normale. Io non sono un mago. Abbiamo 8 o 9 giocatori nuovi, c’è un nuovo allenatore e serve tempo. Sono rilassato”.

Sull’Arsenal: “Hanno vinto l’ultima Premier e hanno giocato la finale di Champions. Noi faremo di tutto per vincere la partita, ma in questo momento loro sono i migliori. Possiamo ridurre il distacco di 3 punti, rimanere a 6 o andare a -9. Questa è la realtà”.

Su Haaland e la sua presunta delusione: “Normale che non sia felice perché non abbiamo vinto le partite. Ma non dimenticate che due settimane fa lui ballava in campo. Haaland è turbato perché non stiamo vincendo le partite”.

Foto: X City