Maresca: “Il calcio italiano non regge il ritmo delle altre scuole. Inter? Due finali di Champions sono un traguardo”

11/06/2025 | 10:06:07

Intervistato dal Corriere della sera, Enzo Maresca ha commentato anche il momento del calcio italiano: “Soltanto in Italia si continua a pensare che i giovani siano sempre troppo giovani e che l’esperienza legata all’età sia ciò che ti fa vincere le partite. È una scelta culturale, che ti costa in perdita di energia. Io la vedo così, il calcio italiano non regge più il ritmo delle altre scuole. L’Inter? Due finali di Champions in tre anni sono un traguardo, non una sconfitta. Inzaghi dev’essere fiero del suo lavoro, anche perché l’ha svolto dentro a un ecosistema diverso ormai dal resto del mondo”.

Foto: Instagram Chelsea