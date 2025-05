Maresca: “Grande gioia aver vinto la Conference. Siamo pronti per la Champions”

29/05/2025 | 00:05:30

Dopo il successo in rimonta del suo Chelsea contro il Real Betis, è intervenuto ai microfoni di SKY l’allenatore Enzo Maresca per commentare il traguardo raggiunto: “Una grande gioia qui, con tanti giovani abbiamo trovato anche la qualificazione in Champions”.

Sull’intervallo: “Me l’aspettavo comunque un inizio così e così, visti anche i due calendari: loro ci stavano mettendo qualcosa in più e dovevamo fare meglio”.

Sulla prossima stagione: “Siamo sicuramente pronti per la Champions, c’è di mezzo uno stacco di dieci giorni prima di andare in America”.

Infine: “Ho tutta la famiglia qui e sono davvero contento di aver sollevato un trofeo”.

Foto: twitter Chelsea