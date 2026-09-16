Maresca: “Gol contro lo United irregolare? Tre anni fa è successa la stessa cosa a nostro sfavore, stiamo ancora aspettando le scuse”

16/09/2026 | 14:00:11

Il tecnico del Manchester City, Enzo Maresca, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Carabao Cup contro il Norwich. Queste le sue parole:

“Il gol vittoria nel derby irregolare? Sappiamo che c’è stato un errore e questo è tutto. A volte le cose vanno a tuo favore, a volte contro di te. Tre anni fa, quando ero qui, è successa esattamente la stessa cosa contro il Manchester United. Il gol non era regolare e nessuno si è scusato. Stiamo ancora aspettando le scuse per quell’episodio. A volte vieni favorito, a volte vieni penalizzato. È il calcio. Parlare di una singola azione o di un momento specifico dopo quella partita, quando abbiamo giocato 70 o 75 minuti in dieci uomini, mi sembra piuttosto inadeguato. Penso che la prestazione sia stata incredibile e sono soddisfatto di come abbiamo giocato”.

Foto: X Chelsea