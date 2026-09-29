Maresca: “Gilardino buon allenatore, il tempo dirà se il Parma ha scelto bene”

29/09/2026 | 11:04:24

Enzo Maresca commenta la scelta del Parma di puntare su Alberto Gilardino per la panchina: “Alberto è un buon allenatore – ha spiegato il tecnico del City –. Se è l’uomo giusto per il Parma lo dirà solo il tempo. Mi auguro di cuore per lui che lo possa essere. Abbiamo un’amicizia che ci lega e che va oltre il calcio. Quest’estate siamo stati in vacanza insieme per qualche giorno, accompagnati dalle nostre mogli”. Intanto Gilardino è arrivato a Parma e manca solo l’ufficialità.

foto x city