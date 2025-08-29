Maresca: “Garnacho è arrivato, la sua posizione è da esterno”

29/08/2025 | 16:07:51

Poche ore dividono Enzo Maresca dal derby londinese contro il Fuhlam. Il tecnico del Chelsea ha presentato al sfida in conferenza stampa e ha accolto il nuovo acquisto dei Blues, Garnacho: “So che è già qui. È chiaro che la sua posizione naturale è quella di esterno e io lo vedo lì”. Su Palmer e la forzata assenza del talento per infortunio”Quando Cole non c’è, dobbiamo trovare soluzioni diverse. Speriamo di riuscirci anche domani”. Punto anche sul mercato e sulle cessioni eccellenti del mercato estivo: “Con la finestra di mercato aperta può succedere di tutto, in entrata e in uscita. Quando sono arrivato ho detto che ero innamorato di questa squadra, e ora è ancora più forte”. Il saluto a Nkunku: “Christo è un professionista straordinario, ma il problema è che nel suo ruolo c’è Cole, quindi per lui è difficile trovare spazio”.

Foto: Instagram Chelsea