Maresca: “Essere l’allenatore del City? Mi sento come se fossi tornato a casa. Rodri? È un giocatore di altissimo livello”

24/07/2026 | 17:49:49

Il nuovo allenatore del Manchester City, Enzo Maresca, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione. Queste le sue parole:

“Mi sento come se fossi tornato a casa. Mi sento benissimo. Fin dal primo giorno la sensazione è stata fantastica, sono felicissimo. Succedere a Pep? Voglio dire che è un privilegio, perché il motivo per cui il club ha deciso di puntare su di me è già di per sé un privilegio. L’ho detto molte volte, considero Pep il miglior allenatore al mondo degli ultimi 20-25 anni. È una sfida. È bello, è un privilegio. Rodri? Credo che ogni allenatore voglia Rodri perché è un giocatore di altissimo livello. Ma ora, lunedì dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. Ha bisogno di una vacanza, di riposare e recuperare, e poi tornerà con noi”.

Foto: X City