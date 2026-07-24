TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Maresca: “Essere l’allenatore del City? Mi sento come se fossi tornato a casa. Rodri? È un giocatore di altissimo livello”

24/07/2026 | 17:49:49

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Il nuovo allenatore del Manchester City, Enzo Maresca, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione. Queste le sue parole:
“Mi sento come se fossi tornato a casa. Mi sento benissimo. Fin dal primo giorno la sensazione è stata fantastica, sono felicissimo. Succedere a Pep? Voglio dire che è un privilegio, perché il motivo per cui il club ha deciso di puntare su di me è già di per sé un privilegio. L’ho detto molte volte, considero Pep il miglior allenatore al mondo degli ultimi 20-25 anni. È una sfida. È bello, è un privilegio. Rodri? Credo che ogni allenatore voglia Rodri perché è un giocatore di altissimo livello. Ma ora, lunedì dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. Ha bisogno di una vacanza, di riposare e recuperare, e poi tornerà con noi”.
Foto: X City